丁春誠（右起）、陳庭妮、蔡凡熙劇中將陷入三角戀。（陳俊吉攝）

「時尚F4」之一的丁春誠許久未露面，近年多將重心放在策展事業，戲劇上1年拍1部，今（7）日出席演靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》卡司發布記者。去年他遭藝術家周世雄公開指控抄襲行銷概念，後來他反控對方加重毀謗，今年4月官司不起訴偵結，他6日發臉書自清，表示周先生多次發文扭曲事實抹黑他，將公開2人對話紀錄。

今他幽默形容整件事情就像職場遇到鬼，「閃鬼這件事情很重要，避免不好的事、不對的人。」他解釋，「我跟他（周世雄）之前有法律的問題，這個訴訟已經結束了，但大家有些地方不太清楚，我就發文自清，希望大家不要誤會，也希望事件就此結束。」

丁春誠也給出職場忠告，提醒大家對自己從事行業的基礎法律都要理解，一開始與人合作也不要全部給出去，要自己判斷、面對，因為合作情況隨時都會改變。而他今年初遭周刊拍到和女伴藝術家洪郁雯有親密互動，他說現在他幫很多藝術家作展覽，洪只是其中一個對象，目前很認真事業接下來會很多計畫。