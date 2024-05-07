突然之間，香港股市似乎有了轉變，處於近年少見的連漲行情，其中科技巨頭騰訊和阿里巴巴為此波上漲最大的貢獻者。值得注意的是，股市大漲是始於5月初，當時中國股市開始放長假，港股仍未休市，這是明顯跡象，顯示買家是外資。

港股這次是真的牛市來臨嗎？首先，怕被套牢，以及怕錯失機會，都在拉鋸著市場。

在進入5月之前，全球投資人大量投資日本和台灣的晶片公司。根據美林最新的基金經理人調查，兩者是亞洲最受歡迎的市場，甚至超越印度，其中淨增持半導體公司的比例高達60%。

但隨著財報季的展開，以及日本黃金周假期臨近，資產管理公司開始改變想法。台積電(2330)4月18日的法說會，投資人樂觀認為，僅大型科技公司的AI基礎設施支出，就可以推動晶片升級周期，但台積電對此表示懷疑，台積電下調了財測，原因是智慧型手機和PC需求疲軟，於是投資人開始逃離台北股市。

4月29日，日圓匯率跌破160，這也讓人震驚，因為這侵蝕了以美元為基礎的投資者的總回報。儘管日本央行此後進行了干預，但支撐日圓的代價高昂，而且在對沖基金的空頭押注下，日圓仍面臨壓力。

而不受歡迎的中國資產得到了中國政府罕見提振，讓人寄望政府的不作為方式終於過去。

4月30日中國的政治局會議，讓投資人受到鼓舞，高層似乎願意採取不同的方式解決房地產危機，他們呼籲採取協調一致的措施，消化現有住房存量。中國央行釋放了超過3兆人民幣的承諾貸款，來支援該計畫，並將中國股市從2015年以來的低迷中拉了出來。

政治局也解決了另一個重大政策議題，即財政刺激措施缺乏後續行動。今年政府債券銷售速度異常緩慢，高層指出，應該避免鬆懈。

根據熟習香港交易所櫃台與多名經紀人的業界人士透露，來自共同基金等投機性較低的資產管理公司，他們真的正在購買香港上市的股票，買盤主要集中在友邦保險、美團和騰訊等大型藍籌股上。這些全球多頭基金急於趕上中國市場，並專注於流動性最強的股票。而根據EPFR的數據，截至3月，他們僅將投資組合的5%分配給中國，低於2021年高峰時的15%。

今年稍早時，日本、台灣，以及程度較小的韓國，他們都受益於對中國大陸以及香港股市的普遍看跌情緒，資金湧入東京，投資組合配置變得較不平衡。如今許多人也許正在調整，重新平衡布局。