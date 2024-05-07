許多人都有失眠的困擾，長期下來恐對健康造成嚴重負面影響。對此，營養師黃品瑄推薦6種有助於好眠的食材，包括堅果、香蕉、奇異果、魚類、全穀類及熱牛奶。其中她提到，奇異果含維生素C、抗氧化劑、血清素等成分，若有失眠困擾者，不妨於睡前1小時，吃2顆奇異果來幫助睡眠。

黃品瑄在個人粉專發文表示，長期失眠或睡不好可能導致內分泌、腸胃、心腦血管等疾病，更可能導致肥胖、免疫力下降、記憶力衰退，甚至增加失智症的風險，對健康影響甚鉅。

至於失眠有哪些症狀？黃品瑄指出，像是身體好累，但腦袋還轉不停；壓力大睡不著；淺眠睡睡醒醒；睡了還是感到很疲累；常半夜醒來，且無法再入睡；晚上不想睡，白天起不來。若有上述情況，就要特別注意。

事實上，想要改善失眠，可從很多面向著手，黃品瑄提到，例如保持規律運動、多從事戶外活動曬太陽、睡前不要吃太飽、睡前不攝取咖啡因或酒精，都是很好的解決方法。除此，吃對食物也有助於睡眠，並盤點以下6款，以供民眾參考：

1、堅果：如核桃、杏仁、開心果等，含有褪黑激素、Omega-3和鋅，可促進更好的睡眠調節及品質。

2、香蕉：富含鉀、鎂有助於身心放鬆。但要注意的是，腎功能異常、糖尿病，及服用保鉀利尿劑者不宜多吃。

3、奇異果：含維生素C、抗氧化劑、血清素，有失眠困擾者，可於睡前1小時，吃2顆奇異果來幫助睡眠。

4、魚類：如鮭魚、鯖魚、鮪魚等脂肪豐富的魚類，富含Omega-3和維生素D，對於增強睡眠品質，能發揮正面影響。

5、全穀類：含褪黑激素和鋅，與精製穀物相比，多吃全穀物比較不易失眠。

6、熱牛奶：含鈣、維生素B2及色胺酸，能轉換成血清素，對失眠者有很大的幫助。

外科醫師江坤俊先前也表示，透過日常飲食攝取，對於改善睡眠品質也能產生正面效益。並特別推薦3種關鍵營養素，分別是色胺酸、鎂離子及維生素B群。不過，他也提醒，不是等到有睡眠狀況時才猛吃，平時就應補充充足的量，才能獲得良好效果。