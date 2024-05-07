至於國道通行費是否漲價，高公局表示，國道通行費自採計程計算以來已10年未調，近三年高公局國道收入約落在235至237億元，目前國道多項建設齊發，確實對國道基金財務計畫有所影響，依法每三年須檢討一次，但高公局採每年滾動式檢討；高公局表示，今年提送至交通部財務計畫，決議暫時維持目前費率。

國道ETC新契約年期為10年，高公局認為，遠通續約可減少大筆資本設備建置費用的投入，因此，委辦服務費將從現行的0.070143元／每延車公里（含稅），調降11.6％；也就是說，遠通向用路人代收通行費後，交付通行費給高公局，高公局再支付0.062元／每延車公里的委辦服務費給遠通公司。

高公局說明，過去平均每年約支付遠通電收22億元的委辦服務費，新約調降後，約減少2.7億元，遠通可收取的委辦費用將降至19.2億元左右。

高公局指出，「民間參與高速公路電子收費系統建置及營運案」（ETC案）是高公局辦理大型BOT案件營運期限屆滿優先定約的首例，原契約年期為18年4個月，契約將於2025年12月21日屆期；考量遠通履約績效良好，取得優先議約資格，且已在法定期限內完成新約議約作業。

高公局表示，目前遠通正依議約共識修正投資計畫書，預計5月底前可完成簽約程序；後續在原契約於明年底結束後，依照BOT程序，遠通須要於3個月內將無償資產移轉回政府，檢核設備無誤後再交由廠商繼續營運。

值得注意的是，依促參法規定，廠商的優先議約權益僅限一次，因此續約10年至2035年12月31日後，高公局將重新招商。

高公局表示，遠通公司議約時已承諾，自新契約生效日起、2025年12月22日起至2026年12月31日期間，將提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，回饋100元儲值金的優惠方案。