經查匯旭電力目前每股淨值約當10.03元，與康舒出售匯旭電力的價位相當，估目前暫無處分利益（或損失），惟康舒仍表示，處分利益將視實際交割金額及會計師查核數為準。

另康舒也於7日公布今年首季財報，因併入完成收購OmniOn（立卬、原ABB Power Conversion），營業費用激增，再加上今年首季所得稅費用勁揚，拖累今年首季仍陷虧，每股稅後淨損0.01元。