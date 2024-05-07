品味五星粽，美味慶端午，台北萬豪酒店即日起至6月10日推出多款獲獎人氣粽禮，包括歷年熱銷「萬豪經典粽禮」，含豪華牛肝蕈鮑魚粽、紅麴葛瑪蘭東坡肉粽、羊肚蕈紅藜麥養生粽、油封櫻桃鴨粽及百合紫米粽；榮獲評比冠軍的「冠軍犇牛粽」以富含花椒香氣的和牛入粽；重達1公斤的霸氣款「鮑魚八寶福袋粽」；小巧討喜「冰心甜粽禮」，５月31日前預購即可享早鳥優惠9折。

台北萬豪酒店「鮑魚八寶福袋粽」，每顆售價2299元。（台北萬豪酒店提供／吳娮翎台北傳真）

台北萬豪酒店端午粽禮，由擁有逾四十年料理資歷的「國宴主廚」高鋼輝揉合上等食材精心研發，集結歷年得獎名粽「萬豪經典粽禮」，包括奪下粽子評比總冠軍的「豪華牛肝蕈鮑魚粽」，以西式食材融入東方粽，嚴選法國進口牛肝蕈，並與整顆南非活鮑魚及綿密栗子、鹹蛋黃一同入粽。

「紅麴葛瑪蘭東坡肉粽」選用肉香四溢宜蘭噶瑪蘭五花豬，搭配以噶瑪蘭威士忌、紹興酒、紅麴為基底的醇濃醬汁煨燒至軟嫩，加入紅蔥酥、滷栗子、花菇及手工鹹蛋黃，口感鮮香濃郁；今年全新推出的「油封櫻桃鴨粽」，宜蘭頂級櫻桃鴨以陳年紹興、桂皮、沙薑等香料醃製，並採西式油封蒸烤三小時，保留鮮嫩彈牙口感。香醇鴨油精華拌入糯米，再加入栗子、鹹蛋黃，風味絕佳；養生茹素首選「羊肚蕈紅藜麥養生粽」及曾獲美食家評選為最誘人甜粽「百合紫米粽」。

外型霸氣的「鮑魚八寶福袋粽」，曾榮獲端午粽評比總冠軍，今年創新將黑胡椒融入糯米內增添風味，1顆重量高達1公斤，相當於5顆3角粽。 今年亦推出人氣「冰心甜粽禮」，內含3款風味冰粽， Q彈十足冰透外皮搭配甜蜜內餡。

台北萬豪酒店人氣「冰心甜粽禮」，9入裝每組售價699元。 （台北萬豪酒店提供／吳娮翎台北傳真）

台北萬豪端午粽禮即日起至6月10日止接受訂購，5月31日前預付享早鳥9折優惠，5月10日至6月10日開放提貨，亦提供冷凍宅配、運費另計，訂購可電洽台北萬豪酒店西華匯（02）2175-7970，或洽品牌官網。