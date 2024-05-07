國民黨立委徐巧芯4日表示，她喜歡卡通人物酷洛米，酷洛米也有一個筆記本。台北市議員苗博雅則酸，徐巧芯的筆記本封面應該是綠委黃捷、時事評論員李正皓，翻開是時事評論員溫朗東？名嘴謝寒冰對此反嗆，如果沒有做錯事，幹嘛怕人家有什麼死亡筆記本？媒體人謝曜州指出，竟有綠營對手散布謠言，稱徐巧芯會這樣是因為她母親是陸配。他直呼一來不該歧視陸配，二來完全不是事實，攻擊到這種程度根本就是霸凌。

徐巧芯向來因為在藍營中戰力滿點，從台北市議員時期就踢爆不少蔡政府及民進黨弊端；當上立委後更是仇恨值爆表，成為綠營砲火眾矢之的。她3月3日曾發文提到，最近綠營瘋狂「反對陸配與外配取得國籍平權」的反歧視法案。直呼「真的不需要選舉考量，陸配也有支持民進黨的？」

謝曜州今(7日)在臉書發文表示，中午跟徐巧芯直播，徐巧芯說綠營現在攻擊她，有一點讓她母親非常憤怒。因為對手散佈謠言說徐巧芯現在會這樣，都是因為她母親就是“中配”。徐巧芯母親很生氣，一來不該歧視陸配，二來完全不是事實。「唉，攻擊到這種程度，不就霸凌、歧視嗎？」

網友表示「街頭上的瘋狗，讓人避之唯恐不及！1450、側翼、民進黨，進入瘋狂狀態…」、「真正的綠能產業（山道女猴她媽？大陸鵬？）顏色對了去大陸都變成是爲台爭光…」、「民進黨國體制用黨媒國家機器全黨打一人，搞得好像巧芯要選總統一樣」、「有40％的人願意相信」。