金秀賢主演的tvN韓劇《淚之女王》已經播畢，相關話題仍不斷發燒，人氣居高不下，今年更以該劇入圍百想藝術大賞視帝。稍早他以562萬票打敗第二名的金宣虎，搶先奪下第60屆百想藝術大賞人氣王。

金秀賢上台領獎容光煥發，開心發表感言：「能遇到這樣好的作品，又拿到這麼珍貴的獎，我真的真的非常高興，將來我會成為一名為大家帶來幸福，自己也變得幸福的演員，謝謝大家」。tvN也特別送上祝賀，以俏皮口吻寫下：「金秀賢是龍頭里的驕傲，海仁（金智媛角色名）的驕傲，《淚之女王》的驕傲，也是tvN的驕傲」。事實上，金秀賢上次獲頒人氣獎，是10年前《來自星星的你》，如今再度獲獎樣貌依舊凍齡帥氣，令大批粉絲心動。

安兪真則以125萬奪下女子冠軍，表示完全不敢相信：「光是站在這裡就很榮幸，能獲得百想大賞提名是我的榮幸，能獲得人氣獎很感激大家」。

據悉，南韓演藝圈盛事《第60屆百想藝術大賞》將於今（7日）晚舉行，金秀賢將以《淚之女王》與柳承龍《MOVING異能》、南宮珉《戀人》、任時完《少年時代》、柳演錫《運氣好的日子》競爭「電視部門」最佳男主角獎。