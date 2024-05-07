力泰2023年稅後純益4.68億元，EPS7.81元，均創歷史新高。
市場指出，北部地區雖無較大科技園區開發案；不過，大台北地區危老都更、北士科園區房地產及商辦大樓等工程案量的需求支撐，整體需求熱度仍高，加上預拌混凝土價格仍處於高檔，因此預期力泰今年的營收、獲利仍有超越去年的空間。
力泰3日股價收盤81.1元，下跌0.37％。
受惠北士科園區開發、大台北地區危老都更工程案量增加，在北部只有士林、汐止二個預拌混凝土廠區的力泰(5520)7日公布今年首季稅後純益1.19億元，創同期新高，年成長15.6％，EPS 1.98元。
力泰2023年稅後純益4.68億元，EPS7.81元，均創歷史新高。
市場指出，北部地區雖無較大科技園區開發案；不過，大台北地區危老都更、北士科園區房地產及商辦大樓等工程案量的需求支撐，整體需求熱度仍高，加上預拌混凝土價格仍處於高檔，因此預期力泰今年的營收、獲利仍有超越去年的空間。
力泰3日股價收盤81.1元，下跌0.37％。
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