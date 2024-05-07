同時捷迅公告4月營收4.06億元，月增26.42％、年增75.63％，累計前4月營收13.85億元、年增32.66％，受惠新增國際知名客戶群，且在服務產品獲利挑戰成長，今年樂觀隨客戶訂單增加，載貨量及營收創佳績。

捷迅在3月法說會預估，今年業績將不亞於疫情期間的暢旺度，在各地業務拓展升溫，尤其在美國地區的進展，今日董事會表決通過，擬於今年完成收購在地經營逾十餘年具規模的專業物流同業，該公司位於西雅圖，專營美國出口生鮮食品物流到亞洲及台灣等地，屬高毛利業務。

捷迅於美國各營運據點設立超過27年，分別在紐約、洛杉磯、舊金山、達拉斯、芝加哥等地，將因此次併購案增加位於西雅圖的營運據點，除帶動其他服務項目的擴展，也可為捷迅引進不同產品領域的新客戶族群，將可推升集團在美國地區的營收成長，使捷迅替原有電子業族群提供服務外，推升到更多元且全方位的整合型物流業者。

此外，捷迅在美國德州購入近13萬英呎保稅倉，近日完成各項美國當地審核資料申請，規劃設置成為達拉斯機場內最大規模的台籍物流公司，估計明年第一季完工，此保稅倉最大可容納高達近1,000個40呎貨櫃，20,000個棧板的儲位空間供客戶使用。

今年首季空運市場，根據桃園機場統計進、出口貨物，整體航空貨運量主要受惠轉口業務增長，加上華航今年將有3架777F貨機陸續交機，應可使運往美、加航線的艙位供給成長。捷迅及早布局跨境電商市場，業務量持續增長，加上AI相關產品供應鏈客戶群穩定出貨，樂觀看待下半年貨量及營收雙雙上揚。