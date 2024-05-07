韓國影視圈盛事「第60屆百想藝術大賞」今（7日）在首爾三成洞COEX Hall D舉行，由申東燁、秀智、朴寶劍擔任主持人。電視部門最佳配角獎得主直接被Netflix《假面女郎》中的母子檔廉惠蘭和安宰洪包辦，演活劇中變態肥宅的安宰洪更直接在說所有感言說完時，逗趣重現劇中名場面喊「唉一洗爹嚕（我愛你的日文）」，讓全場笑翻。

廉惠蘭繼《驅魔麵館》後，再憑藉《假面女郎》拿下百想最佳女配角獎，她謙虛表示，自己得到的稱讚，都是應該歸功在辛苦的工作人員，最後不忘感謝導演讓她扮演了這個角色；安宰洪也是感謝導演能讓他在《假面女郎》以全新面貌盡情演戲，並感謝外界對自己和角色的喜愛，讓他勇敢踏出舒適圈，「以後我也會好好走好屬於自己的路」。

電影部門男女配角獎由《神鬼海底撈》金鍾洙和《路基完》李尚熙奪得。（摘自PRIZM）

另外，電影部門男女配角獎由《神鬼海底撈》金鍾洙和《路基完》李尚熙奪得，金鍾洙一上台就謙虛表示感覺好不真實，李尚熙則一一感謝劇組人員，也點名宋仲基，「感謝你給我很多靈感」，最後也不忘謝謝自己的丈夫讓她成為了更好的人。