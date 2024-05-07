台北捷運發生一起傷害案件！一名林姓女子在搭乘板藍線捷運時，竟遭不明人士背部重擊，女子背部挫傷嚴重，痛苦不堪，警方獲報迅速展開調查，已掌握犯嫌身份，待通知犯嫌到案說明！
警方表示，警方6日接獲林姓女子的報案，指稱她在搭乘板藍線捷運時遭到不明人士攻擊，導致背部受傷。她已向警方提出傷害告訴，警方目前已經掌握犯嫌的身份，待通知犯嫌到案說明。
大安分局呼籲，民眾遇有攻擊案件，應先向旁人大聲呼救，並立即撥打110報案，本分局亦將加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。
台北捷運發生一起傷害案件！一名林姓女子在搭乘板藍線捷運時，竟遭不明人士背部重擊，女子背部挫傷嚴重，痛苦不堪，警方獲報迅速展開調查，已掌握犯嫌身份，待通知犯嫌到案說明！
警方表示，警方6日接獲林姓女子的報案，指稱她在搭乘板藍線捷運時遭到不明人士攻擊，導致背部受傷。她已向警方提出傷害告訴，警方目前已經掌握犯嫌的身份，待通知犯嫌到案說明。
大安分局呼籲，民眾遇有攻擊案件，應先向旁人大聲呼救，並立即撥打110報案，本分局亦將加強防制轄內各類不法犯罪，以維治安平穩。
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