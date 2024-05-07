啦啦隊女神峮峮（吳函峮）7日出席「世界氣喘日」記者會擔任衛教大使，她坦承小時候有嚴重氣喘，常常往醫院急診跑，只要發作就會吸不到空氣，長大之後爸爸帶她去學習游泳，狀況才有改善。

峮峮說：「小時候氣喘狀況非常嚴重，一點點刺激都會咳得很痛苦，發作就會呼吸不到空氣，感覺快死了。」她長大後的病況有比較好，不過這2年又常因為感冒復發，後來在醫師建議下，隨身常備長效型支氣管擴張劑抗發炎，規律使用後，情況好轉很多。

峮峮透露，只要季節交替，或在有貓毛、灰塵多的環境，氣喘就會發作，而她的奶奶有氣喘，奶奶去年在睡夢中過世，讓她有所警惕。峮峮這陣子工作繁忙，平均1個月會感冒1次，有幾次還要坐著才能睡著，「會有睡到一半，突然呼吸不到空氣的狀況，很痛苦」。她也表示，若是在場上跳應援感覺不適，就會減緩速度跟動作，讓自己舒服一些。

峮峮（吳函峮）外型甜美，擁有大票粉絲。（謝佩樺攝）

談到感情，峮峮直言自己依然單身，還不急找對象，不過好友KID（林柏昇）、陳為民、何如芸等人比她還急，常常會幫她介紹對象。至於擇偶條件，峮峮說：「希望另一半能接受我工作忙碌。」且承諾會趁空檔去看醫生，怕未來抱小孩會喘。