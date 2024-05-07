馬來西亞女星林明禎因甜美臉蛋及E級上圍深受粉絲喜愛，更以「真人版娜美」封號走紅，但她日前發文表示，近期因生病回老家休養，工作暫時全面停止，引起不少粉絲擔心，而她今（7）日再透露復原進度，「2週後就回港開工」。

林明禎先前曾發文表示，「今年2月就一直大病小病反反覆覆了兩個月，用盡各種方法，就是好不了」，發現狀態無法恢復後決定回家休養，她5日透露復原進度，「目前身體康復率88%，工作暫時全面停止，近日體驗各種疼痛」，讓許多粉絲相當心疼。

對此，林明禎今（7）日在限時動態坦言，「2月感染COVID之後，生病一直無法痊癒，但都沒有理會」，直到2週前左半臉及淋巴發炎，出現臉部刺痛、喉嚨痛、耳根痛、頭痛等症狀，讓她疼痛不已，並感嘆道：「即使只是小小病都不能輕忽，健康真是你最大的財富呀！」

林明禎曝復工時間點。（圖／IG@minchen333）

而她最後也感謝各界的關心，表示其實沒有那麼嚴重，更透露「兩週後就回港開工」，可見她休養的狀況相當順利，也讓粉絲期待林明禎能滿血回歸，再度健康地回到螢光幕前。