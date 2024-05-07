AES-KY第一季單季合併營收23.07億元，年減率21.01％，營業毛利8.9億元，年減率18.97，稅後純益4.62億元，較去年同期減少24.77％，每股純益5.41元。
展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能
AES-KY (6781) 公布第一季財報，合併營收為23.07億元，稅前盈餘5.85億元，稅後純益4.62億元，每股純益5.41元。
AES-KY第一季單季合併營收23.07億元，年減率21.01％，營業毛利8.9億元，年減率18.97，稅後純益4.62億元，較去年同期減少24.77％，每股純益5.41元。
展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能
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