AES-KY第一季單季合併營收23.07億元，年減率21.01％，營業毛利8.9億元，年減率18.97，稅後純益4.62億元，較去年同期減少24.77％，每股純益5.41元。

展望未來，AES-KY以持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場占有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能