永豐銀行7日統籌主辦美歐亞集團旗下永堯能源38.3億元聯貸，邀集5家金融同業參與，共同支持綠色能源發展；永豐銀行董事長曹為實表示，資金將用於建置位在彰化縣大城鄉、當地民營最大規模的63 MW（Megawatt：百萬瓦）地面型太陽光電廠，兼具活化國有土地利用並顧及環境保育功能；預計明年上半完工運轉，首年發電約9,500萬度，約當2.3萬戶家庭年用電量。

本次案場選定不利農業等用途的土地建置太陽光電廠，並實施多項措施保護生物多樣性以兼顧能源轉型及生態保育。曹為實表示，旗下積極投入地面型、屋頂型、水面型及漁電共生型等太陽光電廠融資專案，截至今年第一季，累計融資餘額市占率近三成、合作建置容量逾3.6GW（Gigawatt；百萬瓩）、超越1.8座核能發電廠，助力台灣太陽光電設置容量至2025年達成20 GW（Gigawatt；百萬瓩）政策目標。

除創能外，曹為實表示，配合政府綠能轉型並推動產業創新，打造綠電信託交易平台，媒合上游發電業者及購、售電多方買賣綠電，採行便捷及安全的交易模式，迄今第一季底已與13家售電業者合作，自去年第四季起陸續啟動轉供，預計一年可達約3.8億度，協助企業接軌國際永續環保趨勢。