台中市交通局目前有3台無人機作為監測交通車流、停車場秩序等用途，台中市議員周永鴻7日指出，交通局3台無人機品牌Autel Robotics是不折不扣的大陸企業，籲交通局盡速更換所有無人機；交通局表示，經向廠商確認為美國品牌，採購合約也將非大陸品牌列入，若有違反將向廠商求償，並盡速汰換。

周永鴻7日於交通地政業務質詢指出，行政院自2020年起因為資安考量，要求各級政府部門汰換包含無人機在內的大陸製資通產品，因為大陸產品的軟硬體都可能遭廠商開後門，將數據及政府資料洩漏給大陸政府。

周永鴻表示，交通局目前使用的3台無人機品牌皆為Autel Robotics，是不折不扣的大陸企業，不僅公司官網明確指出總部設在深圳，品牌於大陸無人機線上商場也寫明其母公司為「深圳道通智能航空技術有限公司」。去年11月，美國眾議院多位議員就發函政府直指Autel Robotics和大陸人民解放軍有關聯，應該調查並考慮列入貿易黑名單。

周永鴻表示，目前交通局交通工程科1台型號為Evo II Pro，停管處2台型號為Evo Lite＋s，呼籲交通局不該輕忽相關風險，盡速更換所有無人機，避免讓市民大數據及市政資料透過無人機直接傳到大陸政府手上。

交通局長葉昭甫表示，初步詢問廠商確認為美國廠牌，且採購時也要求非大陸品牌並列入合約，若確有違反合約，將向廠商求償並盡速汰換機器。交通局並強調，市府採購無人機均依照中央所訂定合約規範進行，對於議員指出有陸資疑慮，將先暫停使用，並再確認相關出產來源，若確認有陸資背景將停用並更換，降低個資外洩風險。