雲林縣近日天氣多變時雨時晴，導致西瓜出現災損，立委張嘉郡接獲瓜農陳情，7日邀農糧署、縣政府相關人員前往二崙鄉勘查西瓜裂果情形，發現許多西瓜因吸收過多水分整個破裂，完全無法採收，可說是血本無歸，希望農糧署盡速啟動天然災害救助程序，減少農民損失。

張嘉郡與農糧署中區分署分署長姚士源、雲林縣政府農業處副處長蔡耿宇等人前往二崙鄉西瓜田，只見許多西瓜裂開、爆果，農民臉露無奈，大嘆老天爺不賞飯吃，西瓜進入採收期卻連日降雨，根本來不及採收，2、3個月的努力都泡湯了。

張嘉郡表示，農民看天吃飯，近期正值二崙西瓜採收期，因為天候不穩定造成不少地方傳出裂果等損害，包括台西、四湖、東勢、西螺等地也有不少農民致電給她，她從電話中充分感受到瓜農的無助。

張嘉郡說，希望農糧署能立即啟動天然災害救助程序，盡快認定農損狀況並後續追蹤，如果符合救助資格，每公頃可以獲得6.2萬元的補助，對農民不無小補。

瓜農說，雲林是西瓜種植大縣，其中二崙地區就占了5、600公頃，可說是西瓜的故鄉，今年2、3月雨量少，大家還擔心缺水，4月開始時雨時晴，5月更是連續降雨，這種不穩定的天氣，導致西瓜嚴重水傷，可說是血本無歸。

蔡耿宇指出，將於近日安排縣府、改良場、農糧署、公所4方會勘，一旦確認西瓜受損面積達全鄉種植面積5％，即可啟動天然災害救助程序，減少農民損失。