男生在女性眼中真的就這麼「沒用」嗎？一名人妻透露，近日請先生買巧克力牛奶回家，沒想到對方卻買了一瓶咖啡牛奶回家，讓她超傻眼，其他女生看完後也分享另一半的類似行為，笑說「男人的腦子常常不好使，但妳想想…至少他去買了，這樣會比較安慰」。

一名女網友昨（6）日在臉書「爆怨2公社」表示，因為身體不舒服的關係，請豬隊友幫忙買巧克力牛奶回家，老公買回來後直接把牛奶冰起來，等她去拿的時候才發現對方買成咖啡牛奶，讓她超級傻眼，老公得知後也笑出來，稱購買的時候確實有覺得豆子好像怪怪的，但還是直接買回家了。

其他人妻看完後全都大笑，紛紛喊「男人的腦子常常不好使，但妳想想…至少他去買了，這樣會比較安慰，很多女生講了，男人不動腳也不動手，那才會想揍人」、「豬隊友：不都是牛奶跟黑黑的嗎？一樣啦」、「男人這樣不奇怪啊，上次叫我老公去超市買菠菜，結果帶了空心菜回來」、「男生都這樣，看到差不多就買了，就好比蔥跟蒜男人永遠買錯」。

不過也有不少人指出，該品牌的巧克力牛奶、咖啡牛奶包裝確實非常相似，買錯的機率相當高，說「我看了半天也覺得這不就是巧克力牛奶嗎」、「我自己也曾經想買巧克力的，回家後發現變成咖啡牛奶」、「買錯過+1，被兒子提醒才發現我買錯」、「這真的蠻常買錯的，剛剛一看還想說沒問題幹嘛PO文」。