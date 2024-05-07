泰國7日經內閣會議決議通過，展延國人入境泰國旅客免簽證待遇6個月，時間從今年5月11日至今年11月11日止，每次入境可停留30日。外交部對此表示歡迎。

為提升疫後觀光，泰國政府去年就宣布2023年11月10日至今年5月10日給予台灣和印度的遊客赴泰免簽證待遇，一次最多可停留30天。而今年免簽待遇屆至前，泰國經過內閣決議通過，決定再延長免簽待遇6個月。

對此，外交部表示，提升國人赴海外商旅便利是外交部及我國駐外館處重點工作。泰國是我國「新南向政策」主要夥伴國，也是國人海外旅遊的熱門地點之一。這次泰國延長予我國人觀光免簽待遇，彰顯政府相關部會推動「新南向政策」的成果。外交部將持續爭取國人出國免簽證及其他簽證便利待遇。

外交部也提醒，國人停留泰國期間務必遵守當地法令，注意自身安全，如果遇到急難需要協助，請即撥打我國駐泰國代表處緊急聯絡電話：＋66-81-666-4006（泰國境內請直撥：081-666-4006）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。