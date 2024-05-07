人安基金會台中平安站7日舉辦母親節慶祝活動，推出｢酸甜苦辣餐」，象徵人生面臨各式困難，就像母親為家庭嘗盡酸甜苦辣滋味，體驗母親辛勞。（陳淑芬攝）

母親節將至，人安基金會台中平安站7日與80名寒士提前歡度母親節，推出｢酸甜苦辣餐」，象徵人生面臨各式困難，就像母親為家庭嘗盡酸甜苦辣滋味，鼓勵弱勢自立、並體驗母親辛勞；大寶哥愛心團隊也到場製作重乳酪蛋糕及雪Q餅致送在場人士，氣氛溫馨感人。

人安基金會台中平安站長期關懷「窮」朋友，致力為「寒士」服務，7年來與惠文中學、台中女中合作「剩食計畫」，整理每天沒吃過、剩下的營養午餐，提供給70至80名長期失業及生活困頓的寒士食用及領餐，每天供餐不斷；由各行各業老闆組成的大寶哥愛心團隊，長期關懷寒士，每月抽出2天至平安站擔任志工，並加菜。

活動推出創意美食｢酸甜苦辣餐」，站長蔡文豪說，｢酸甜苦辣餐」提供番茄雞翅、香甜肉丸、豆豉苦瓜及辣味雞塊等4道菜，象徵面對人生各階段困難，都要勇敢去嘗試與挑戰，就像母親為家庭一生嘗盡酸甜苦辣滋味，也體驗母親辛勞。

80歲的蔡阿嬤家境清寒，以撿資源回收維生，她的大女兒生活貧苦、丈夫中風，須獨力照顧5個孩子，阿嬤不捨女兒的艱辛，每天做完回收工作後，都到平安站領餐帶給孫子吃，以減少女兒負擔。

大寶哥愛心團隊到場為活動加菜，並製作重乳酪蛋糕及雪Q餅，送蛋糕給蔡阿嬤，祝她母親節快樂，現場溫馨感人。

蔡文豪說，母親節結束後，緊接著端午節來臨，人安基金會台中平安站規畫6月4日於南區醒修宮舉辦「伴我划舟勇往直前－寒士慶端午」活動，需各界響應認捐端午健康包，每份600元，支持可索取琉璃佛牌，送完為止，愛心專線04－2223-0570。