女人的第六感真的很準，一名女駕駛與友人，日前開車到路上停等紅燈，前面的白色休旅車突然倒車燈亮起，女駕駛還抱怨說「我怕他等等往後踩」，過程中還按喇叭提醒前車入錯檔，結果最終結果就是，前車直接倒車撞上來，然後肇事逃逸，實在令人傻眼，女駕駛把行車紀錄器PO在網路上，引起網友熱議。

這段行車紀錄器畫面被PO在網路《爆料公社》，從影片中可以看到，該路段所有車輛都在等紅燈，前方的白色休旅車突然亮起倒車燈，結果雙簧燈也閃爍了起來，這時女駕駛按喇叭提醒，過程中還跟旁邊友人聊天提到，前方該不會是女駕駛，就是這些女生害他們被誤會不會開車，當兩人還在猜測前方駕駛是男是女的時候，這輛車突然就倒車撞了過來，讓車上兩人大聲喊叫，沒想到對方撞擊後還加速逃逸，實在過分。

一名女駕駛發現前車亮起倒車燈，才說該不會等等會撞上來，結果真的被撞還肇事逃逸。（翻攝爆料公社）

一名女駕駛發現前車亮起倒車燈，才說該不會等等會撞上來，結果真的被撞還肇事逃逸。（翻攝爆料公社）

網友看到這段誇張的行車紀錄器畫面，紛紛激動的留言表示：「拍攝的駕駛果然是，預言家啊！厲害」、「專業肇逃」、「奇怪，正常入倒車檔車子不是會一直嗶嗶叫的警告嗎？」、「真的慘 不知道他發生什麼事？」、「離出租出遠一點，他們不常開車，對性能也不熟」、「整段都很好笑」、「吃到三寶飯！」、「這種也能上路，殘廢都開的比他好」。