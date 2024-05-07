汛期將至，交通部高速公路局已完成防汛整備工作，並採用「即時監控、及時處置」應對措施，提升防救災效能，也籲請用路人留意路況訊息，共享國道安全舒適行車環境。

高公局已召開5場防汛整備會議，就過往災例經驗，檢討防汛重點部署熱區，包含優先關注邊坡、重點監控橋梁、易淹水之交流道連絡道、強風管制路段等，並透過防災資訊系統整合各項整備、監控、預警及應變等資訊，以提升人員搶救搶修效率。

高公局工務組科長陳真芳說明，高速公路沿線布有近3000支CCTV攝影機全天候24小時監看路況，如遇有重大災害或緊急情事，可即時進行處置，確保國道通行安全。在建工程部分，除依規定落實工區檢視作業外，並將跨河構造物工程、堤防護岸、重要聯外道路修護及鄰近高速公路主線施工等工程，納為重點防汛對象，平時強化職安衛防護作為，汛時加強防汛災整備工作。

此外，高公局依轄區特性及人員作業屬性，辦理各項演練及教育訓練，確保人員熟悉各項應變措施。橫向聯防部分，除國道公路警察局全天候守護高速公路安全外，並與公路局、水利署、各縣市政府及地方警消等單位，強化區域聯防機制，遭遇重大災害事故時，能夠相互支援，大幅提升搶救災效能。

高公局提到，汛期間仍將持續加強各項防汛整備工作，各級同仁也將恪守工作崗位，以維用路人行車安全，也籲請用路人留意路況訊息，共同維護國道行車安全。