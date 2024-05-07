澳洲最新研究發現，超音波反應器可用於加速冷萃咖啡的製作時間，原先需要12小時至24小時的萃取過程，最快可縮短到3分鐘。

研究團隊使用最具代表性的鉑富（Breville）濃縮咖啡機，搭配專利聲音傳輸系統，該系統利用金屬喇叭連接傳感器和盛裝咖啡粉的粉杯，讓粉杯變成一個超聲波反應器。實驗中，喇叭往杯壁多處打入頻率為38.8千赫的聲波，藉此產生「空蝕現象」（cavitation，別譯氣穴或空穴現象），讓咖啡因濃度和萃取率比對照組高出整整一倍。此外，這項技術也可用於茶類的萃取。

研究第一作者、澳洲新南威爾斯大學（UNSW）講師楚希尤（Francisco Trujillo）表示：「這項新發現是餐飲業的一大突破，方便店家隨時產出冷萃咖啡來滿足不斷成長的需求，同時也可以縮減對冷萃設備的需求和放置設備的大量空間」。他補充，這項以超音波加快咖啡萃取的新技術已經可以投入商業使用，如此一來消費者便能在短短三分鐘的時間內享受「超音波冷萃咖啡」。

超音波冷萃咖啡樣本已被送往昆士蘭大學的食品和農業創新聯盟（Alliance for Agriculture and Food Innovation）進行感官分析。一同參與研究的感官和風味科學家史密斯（Heather Smyth）表示，超音波冷萃咖啡的口感絲毫不遜於以傳統作法放置十多小時的冷萃咖啡。

本研究發表於期刊《Ultrasonics Sonochemistry》。