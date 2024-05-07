國民黨立委6日開記者會揭發警用防彈衣採購貓膩，沒想到當天警政署帶來聲稱是合格、最新材質的抗凹陷板，結果徒手一彎，又被輕鬆凹彎，質疑這種防彈背心到底有哪一位基層員警敢穿？名嘴謝寒冰直酸，下次驗收時麻煩廠商與採購都穿上防彈衣拿槍對射，通過他就相信一切合法。

根據《民視新聞網》報導，這批換發的防彈背心共有6000件，裡頭有瑕疵的就有1400件，比例高達24％，也就是說將近4分之1的防彈背心都有問題，警政署坦承有疏失，要求業者必須全部改進。但民代認為，不良廠商應該永久剔除，才能讓第一線的員警安心。

謝寒冰今(7日)在臉書發文表示，警方新發防彈衣有高達1/4瑕疵，廠商過去劣跡不斷卻屢屢得標，然而警政署採購與廠商都喊冤稱一切合法⋯⋯「嗯嗯，下次驗收時麻煩廠商與採購都穿上防彈衣拿槍對射，通過我就相信一切合法⋯⋯」。

網友也說「廠商與政客先接受測試一下，若是絕對安全過關後，再讓治安人員穿戴吧」、「黨說合法就是合法，黨說OK就OK。至於真正上戰場的，永遠不會是黨政高層，使用者各安天命」、「應該買賣內容馬上列入"密件"了吧」、「叫國軍的一起辦理」、「很讚的驗收方法」。