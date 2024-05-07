馬來西亞女星楊紫瓊早年在香港發展，靠武打片闖出名堂，近年她到好萊塢發展，憑《媽的多重宇宙》獲第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角，同時一舉拿下金球獎和美國演員工會獎，實力備受業界肯定，前段時間又獲美國總統拜登頒發美國「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）；而楊紫瓊在2024 Met Gala現身，造型卻被嘲像一團鋁箔紙。

2024 Met Gala於台灣時間5月7日上午舉行，現場眾星雲集，今年著裝主題是「The Garden of Time時光花園」，呼應紐約大都會博物館的春季展覽《睡美人：時尚甦醒Sleeping Beauties: Reawakening Fashion》，楊紫瓊一襲Balenciaga的銀色禮服亮相，搭配來自台灣設計師Cindy Chao的2020 Black Label Masterpiece 大師系列 XI 祖母綠瀑布耳環，2顆耳環主石共8.10克拉，身上還有同品牌的White Label Collection高級珠寶系列花園戒指。

楊紫瓊穿Balenciaga的銀色禮服現身。（圖／美聯社）

楊紫瓊罕見以短髮造型亮相。（圖／路透）

不過楊紫瓊的銀色禮服是揉皺紋理，讓人想到使用過的鋁箔紙，不少網友吐槽：「OMG也不點題，適合科技環保類主題」、「像小學生環保節自製的錫紙裙」、「和主題有毛線關係，醜還跑題」、「她時尚感一直一般」、「是不是就是錫紙做的」、「烤箱錫紙？」、「醜死了，穿了個什麼玩意」，不過還是有網友稱讚：「短髮挺好看」、「亞洲華人力量」、「自信美，很耀眼」。

楊紫瓊透露衣服靈感是源自Balenciaga 創意總監小時候玩玩具的回憶。（圖／美聯社）

根據外媒《People》報導，楊紫瓊表示這次的新造型以短髮現身非常不同，整身造型與Demna（Balenciaga 創意總監）合作，不只衣服，連珠寶、妝容、頭髮都經過精心設計。這件衣服的靈感來自小時候Demna用錫紙為姐姐的玩具製造衣服，並揭密衣服不是鋁箔紙做的，雖然面料看起來很像，但是刻意做成這樣。