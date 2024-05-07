香港《星島日報》報導，大陸央視新聞6日畫面上出現了「魏鳳和」的名字。顯示去年9月底缺席中共國慶招待會、今年春節又不在「被看望名單」的前國務委員、國防部長魏鳳和，可能已擺脫他捲入火箭軍腐敗案疑雲。

報導稱，今年春節前夕，中央領導看望退休元老，新華社列出被看望的130多名元老姓名，獨缺魏鳳和，引發他「出事」的猜測。不過，前全國人大常委會副委員長烏雲其木格遺體，昨天在北火化，魏鳳和的名字在大陸央視新聞聯播出現，畫面顯示，魏鳳和與戴秉國、常萬全、趙克志等幾名前國務委員聯名，向烏雲其木格送上花圈。

70歲的魏鳳和上將出身飛彈部隊，2012年擔任第二炮兵（飛彈）部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員，2018年3月擔任國務委員、國防部長，去年3月卸任，由李尚福接替。李尚福疑似捲入火箭軍腐敗案，去年10月被免國務委員、國防部長。

由於魏鳳和已在去年9月底缺席大陸國慶招待會，春節又不在被看望名單，幾乎證實他遭調查的傳聞。分析人士稱，「缺席國慶招待會還可以解釋為身體原因或不在京城，但不在慰問名單，至少是被取消退休國家領導人待遇。」

去年底，9名解放軍高級將領涉嫌嚴重違紀違法，被罷免全國人大代表資格，相信均捲入火箭軍腐敗案，當中包括3名上將：火箭軍前司令員李玉超、火箭軍前司令員周亞寧、火箭軍前副司令員李傳廣、火箭軍裝備部前部長呂宏，空軍前司令員丁來杭，中央軍委聯合參謀部前副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部前副部長張育林、饒文敏，南部戰區前副司令員兼南部戰區海軍司令員鞠新春。

中國航天科技集團董事長吳燕生等4名軍工巨頭，被撤銷全國政協委員資格，相信也是捲入火箭軍腐敗案。