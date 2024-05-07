台灣氣喘者眾多，平均每10人就有1人有氣喘問題，尤其在季節交替時期更容易發生，雖屬常見疾病嚴重起來卻會奪命，大同醫院醫師提醒，減少接觸過敏原、或如吸菸等呼吸道刺激，搭配適度運動，並依照遵從醫囑正確服藥即可改善。

根據衛福部國民健康署公布國民健康訪問調查報告，顯示在臺灣12歲以上氣喘病人過去一年內曾發作的有21.6％。大約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳，其中21％未定期回門診追蹤、15.1％曾因氣喘發作緊急就醫，嚴重時可能會導致呼吸衰竭，甚至死亡，每年約有700國人死因與氣喘有關。

高雄市立大同醫院響應世界氣喘日，於每年5月都會舉辦活動提升國人對氣喘認識，胸腔內科主任張旭良說，氣喘是一種全球性的普遍疾病，在季節交替、氣溫變化劇烈的季節，患有氣喘等呼吸道疾病的人需格外注意。

張旭良指出，氣喘主要病症例如喘鳴、呼吸短促、胸悶及咳嗽等，可能因運動、過敏原、刺激物、天氣變化、空氣污染或病毒感染而產生變化，也會隨著時間而改變，有些症狀可能會自行恢復或經由藥物治療而改善，但也可能反覆發生急性發作的情形，少數氣喘病人更可能因氣喘急性發作而造成生命威脅。

有關氣喘治療，張旭良分享主要是以藥物為主，包括吸入型類固醇、吸入型支氣管擴張劑或白三烯素受體拮抗劑，用來舒緩氣喘症狀、減輕氣管發炎和預防氣喘發作，但有些病人甚至需使用生物製劑才能控制。

院長傅尹志說名，氣喘除配合醫囑正確治療，搭配避免過敏物質的接觸，如花粉、塵螨、寵物皮毛、黴菌等，可以降低氣喘急性發作的情況，有抽菸習慣的病人更應戒菸，減少呼吸道的刺激，加上適度的運動，提高免疫力改善心肺功能，對氣喘亦有助益。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。