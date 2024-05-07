季芹今（7）日出席愛盲基金會公益活動，她跟王仁甫育有一對兒女，女兒樂樂17歲，兒子Yaya則是15歲。身為高二生的樂樂即將在明年出國讀書，現在鎖定英國、加拿大、澳洲，季芹私心想要她去澳洲，笑說：「因為黃金海岸很多帥哥！」

季芹坦言女兒是個非常貼心的小孩，對於她要出國唸書，心情很不捨，說一說就想哭，「真的很不捨，她想唸數位影像設計，我是理財媽媽，就先換好了這3國的貨幣，怕到時候匯率不好」，但最終要去哪讀書，還是交由女兒決定，未來將會來回兩地陪伴她。

談到兒子，季芹回想起他小時候是個悶騷的小孩，除了他外，其他3人都很會說話，因此兒子習慣「有事不說」，加上王仁甫管教嚴格，兒子覺得很多事只要認錯就會沒事，連在學校被同學打都不敢說，「他小一的時候曾經被同學打，那時候問了3天，兒子都不說，後來我去學校找老師，原來是跟我們家庭教育有關，後來就給了兒子很多空間練習，現在無話不談」。

季芹在記者會上，矇眼體驗高難度育兒。（范揚光攝）

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