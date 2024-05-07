新竹市關埔地區居民期盼的「關埔空橋」，首件民間捐建連接好市多、迪卡儂的空橋，近日宣布預計在8月底施作；但市府自建的跨慈雲路「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」自去年11月至今6度流標，市府表示，將持續積極邀標並召集設計單位檢討，後續再上網招標。

為了疏解通往竹科的慈雲路交通，市府推動關埔空橋建設，除獲科管局爭取中央專案補助外，同時鼓勵擴大民間參與，去年首獲企業捐建連通埔頂一路兩端Costco及迪卡儂商場的人行空橋，市長高虹安日前赴現地視察，並宣布4月29日經都市設計審議大會審議通過設計，預計今年8月底開始施作。

市府都發處指出，目前關埔地區包含此件捐建案，已確認共3處民間捐建空橋，以及1處市府自建案，總共7座空橋。

然而，市府自建的跨慈雲路「新竹市慈雲路空中行人步道橋工程」近日再度流標，市府工務處表示，該工程因受限交通因素、施工工法、營建市場不穩定、原物料價格波動、缺工缺料等諸多困難因素，影響廠商投標意願，目前市府持續積極邀標並召集設計單位開檢討會議，後續將視檢討情形再行上網招標。

市議員劉崇顯指出，市府宣布今年8月空橋開工後，許多家長紛紛來詢問「可以安心過慈雲路到對面了嗎？」、「可以走空橋去上學了嗎？」但今年開工的是「跨埔頂一路」空橋，並非眾所期待的「跨慈雲路」空橋。

劉崇顯指出，即使現況沒有空橋，2大商場間皆「已有人行道」連接，且建商捐建的空橋緊鄰建案基地，啟用時程仍未定，他也提醒市府，應該要搞清楚重點在「跨慈雲路」空橋，跨越交通瓶頸與直接連接社區，才能發揮空橋原本預期的效益。