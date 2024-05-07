7-11門市預購推出逾30款特色粽。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

今年端午節在6月10日，過節免不了要吃粽子，看好民眾此刻開始物色品項，因此預購資訊相繼出爐，超商觀察，除經典南北粽、客家粽外，五星級飯店名粽或跨界聯名的創意特色粽亦是熱門品項，今年主軸不忘以米其林級、五星級等粽類吸客，喜歡冰涼消暑的甜粽，現也有一顆不到50元的選項可入手，享受儀式感不用怕破費。

全家「台酒紹興鮑魚干貝肉粽」，6入685元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家FamiPort預購主打「米其林名粽」、「微醺酒香粽」、「星級飯店粽」及「跨界特色粽」4大粽禮，首推米其林必比登推介雙月食品社「阿甘剝皮辣椒鮑魚肉粽」，以招牌阿甘剝皮辣椒拌炒入味，豪邁包覆原粒鮑魚，呈現辣中帶鮮美味；女娘的店「古早味烘肉粽」以招牌古早味烘肉，搭配鹹蛋黃、栗子、珠貝等豐盛食材，吃得到記憶中的傳統古早味；此外，「全家」更獨賣3款台酒聯名酒香粽「紹興古早味肉粽」、「紹興鮑魚干貝肉粽」及「紹興五穀肉粽」，以紹興酒入料成就甘醇濃厚的香氣，佐以豐富配料吃出多層次口感，打造微醺大人味。

全家端午預購也販售五星級飯店寒舍集團「酒香麻油雞粽」，以台灣特色料理麻油雞為內餡，滋養脾胃又暖心；亦有台北萬豪酒店、台北遠東香格里拉及晶華酒店等多家星級飯店名粽禮盒供選購；甜粽、冰粽禮盒方面，首推日系燒肉品牌胡同與世界甜點冠軍楊家明聯名的「冠軍烘焙晶冰粽」，共有焦糖海鹽、香柚檸檬兩種口味；還有紅豆食府「甜心冰粽組」、嘉義福源「原味粳粽」、北斗麻糬「黑糖紅豆奶皇冰粽」等選擇。5月28日前購買指定預購商品再享2件95折優惠。

7-11門市預購網羅星級飯店、地方名店、台菜餐廳等，推出逾30款粽類，號稱南北風味粽、蔬食粽、冰粽、甜粽等一應俱全，至6月4日前任選3件以上92折。業者觀察，近年消費者飲食習慣轉變，更願意嘗試口味獨特的粽類，造型小巧的粽類亦成為熱銷品項，如「阿灶婆一口鮑魚粽」及「楊哥楊嫂小巧魷魚粽」等；今年7-11預購也攜手多家星級飯店和地方名店，並將名菜入粽，全通路獨家推出礁溪寒沐酒店「寒沐櫻桃鴨粽」、與晶華酒店結合經典年菜的「晶華佛跳牆粽」等；甜粽類更首度與豐年果糖合作開發的「豐年果糖經典鹼粽」，每顆不到50元就能享受經典的童年好滋味。

7-11端午節預購「豐年果糖經典鹼粽」，5入249元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11也在端午佳節為更多家庭送上暖心祝福，7-11「把愛找回來」公益募款平台首次發起端午愛心認捐，攜手財團法人創世社會福利基金會、財團法人華山社會福利慈善事業基金會、財團法人人安社會福利慈善事業基金會、財團法人高雄市慈善團體聯合總會發起「端午送暖」活動，推出4款端午禮盒供民眾認捐。「把愛找回來」近年來觀察到民眾對於捐物的參與度提升，除粽子外，也推出了平安發財麵加紅豆香米粥的禮盒組，提供多元化的選擇，價格從239元至499元皆有，將助經濟困難或失能家庭、街友、獨居長輩等溫馨度佳節。

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