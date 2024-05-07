由陳庭妮、蔡凡熙、丁春誠、林輝閔主演的靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》今（7）日舉辦卡司發布記者會。戲裡陳庭妮和蔡凡熙是房仲拍檔，專賣凶宅，透過各式凶宅案件帶出愛恨交織的深刻情感。陳庭妮分享早年拍戲時曾住過不乾淨的飯店，住了大概一個月，每天都很累、無法思考，且同事還說她面相長得越來越不像原來的樣子。

陳庭妮說剛進入房間就聞到像女生洗澡香香的味道，但她沒有多想，房間有兩張床，她選擇靠窗的床睡。入住那間房卻讓她越來越沒辦法思考、每天都睡不飽，同事看到她都覺得她印堂發黑，長相也越來越不一樣，但神經大條的陳庭妮不以為意，直到有一天進房時，耳環明明緊扣著卻莫名其妙的掉落，她才覺得不對勁。後來她去找師父收驚，師父說該間房子有個女鬼，祂已經用各種方式警告陳庭妮佔了祂的床，希望她離開，陳庭妮聽聞後換了房間，精神狀況也漸漸改善。

陳庭妮（右）和蔡凡熙戲裡是房仲搭檔，也有感情戲。（陳俊吉攝）

陳庭妮戲裡演資深房仲，透露戲外自己很喜歡看房、一直想買房，也曾誤看凶宅，地點在信義區，她形容門一打開就像2個磁鐵同極不能相吸的感覺，「我很好奇想往走幾步，但頭暈，感覺像沒有地板要一直往下墜，沒辦法再跨越客廳進去看房間。」因為陳庭妮是921大地震受災戶，所以買房也不敢挑高樓層，「對這件事情超級敏感，有一點心魔，去日本玩都會先買防災包。」