累計東陽今年前四月營收82.8億元，年增12.6％，雙創同期新高。東陽4月AM事業營收15.14億元，年增14％，累計前四月營收61.98億元，年增17％，皆為同期新高。

OEM部分，東陽4月營收5.92億元，亦較去年同期有明顯成長，年增40％，累計前四月營收20.82億元，年增1％，皆為六年同期新高。

東陽表示，儘管已經進入傳統淡季，但公司業績表現仍續衝高峰，將持續整理整頓、購地擴廠增產能，增加接單競爭力，提升業績規模。

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