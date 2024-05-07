淡季不淡，東陽（1319）7日公告第一季財報及4月營收，單季稅後純益11.72億元，較去年同期成長1.39倍，EPS 1.98元，改寫歷年單季最賺紀錄。此外，儘管4月營收進入傳統淡季，但仍續衝高峰至21.06億元，年增19.99％。