新光三越端午禮盒，今年持續打造全台最強陣容，嚴選109款來自台灣各地名粽與世界各國的美食好禮，包括國宴主廚、南北名粽與跨界粽禮，預計10日起預購開跑。

新光三越首度邀請台灣3位國宴主廚包括嚴永裕、溫國智、陳進萬聯手推出一次囊括台灣6大風味的獨家粽禮、歡慶台南建城400年，並網羅南部粽、台南肉包、綠豆沙、四神湯、狀元糕共五款台南傳統老字號小吃打造獨家粽禮，以及2款橫跨飯店、宮廟、文創三大領域的跨界聯名禮盒等，加上進口甜點、酒品禮盒總計3成獨家、近9成初登場。

另外為滿足多元需求，新光三越持續網羅多款初登場話題粽禮，包括美福、晶華酒店、林貞粿行、台南排隊名店阿娟肉粽等，整體粽子禮盒價格從最低450元到最高1,880元，而六大芋頭糕點亦結合在地品牌，新光三越長久以來力挺台灣小農與在地良品並持續響應ESG永續理念，今年持續推出素粽禮盒，像高雄逾60年老字號「菜粽李」等，以及好好集聯手台南後壁楊媽媽果子工坊禮盒等計12款ESG禮盒，邀消費者一起落實永續理念。