國巨表示，4月份合併營收較上月增加，並創下單月營收歷史新高紀錄，主要是AI相關應用的客戶拉貨動能持續增溫、整體需求穩健所致。

現階段雖然市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，然客戶端的庫存正持續趨向健康水位，公司將密切關注市場動態，並適度調高產能利用率以因應市況，樂觀看待AI應用的營運動能及後市展望。