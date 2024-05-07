南投縣議長何勝豐關切最令人頭痛的垃圾問題，要縣府研擬回饋方案，說服民眾興建垃圾焚化廠。（南投縣議會提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣長許淑華上月25日率縣府團隊，偕同南投議員們赴苗栗縣觀摩垃圾焚化廠。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣府團隊日前安排南投議員們赴苗栗縣觀摩垃圾焚化廠，未來將安排村鄰長參觀先進焚化廠消弭刻板印象。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議會第3次定期會7日登場，議長何勝豐關切最令人頭痛的垃圾問題，指縣內囤積近26萬噸垃圾，唯有蓋焚化爐才能徹底解決，要縣府研擬回饋方案，說服民眾興建垃圾焚化廠；南投縣長許淑華也贊同，強調已尋覓幾處適當地點，審慎評估後再向議會報告方案。

何勝豐指出，全縣截至上月囤積近26萬噸垃圾，但每日產生260噸垃圾，外運去化約140噸，還有120噸只能就地堆置或打包，即使打包，久了還是會臭，導致垃圾問題日益嚴重，唯有興設自己的垃圾焚化廠，才能徹底解決；上月25日縣府安排議員們赴苗栗縣觀摩垃圾焚化廠，共同見證焚化廠能夠做到不會產生臭味、廢氣、排放水二次汙染的可行性。

何勝豐說，苗栗縣BOT垃圾焚化廠啟用18年，廢氣、汙水等排放都符合規定，內外幾乎聞不到臭味，還能儲能賣電回饋鄉里，且廠內生態環境綠美化吸引參訪人潮，值得本縣借鏡，若以目前的科技及技術應該可以做得更好，連日本東京也將焚化廠蓋在市中心。

何勝豐建議縣府能引進最新的技術設垃圾焚化廠，降低民眾對焚化廠會造成空氣、水源等汙染的疑慮，舉行說明會、公聽會等廣納人民的意見，做好溝通互動，並研擬回饋或補償方案，努力說服民眾支持興建焚化廠，盡快提出解決方案。

許淑華表示，長期仰賴外縣市協助去化垃圾非長久之計，自己要有垃圾廠才是解決之道，像苗栗縣焚化廠運作18年，徹底解決垃圾問題，每年還賣電充裕縣庫上億元，回饋所在地及鄰近鄉鎮；將請民政處安排村鄰長參觀先進焚化廠消弭刻板印象。

許淑華強調，縣府已尋覓到數處方圓數里內無人居住的適當地點，將與當地鄉鎮市長及居民溝通，待概估作業、行政程序、擬定回饋機制等，再向議會報告方案，希望獲議會全力支持。