核一廠室外乾式貯存場因新北市政府未核可相關水土保持計畫，遲遲無法啟用，近日台電與新北市府達成和解，新北市府同意3周內完成核定，5月10日前就所送的水保變更書圖進行用印核定。

2013年，新北市認為核一乾貯場未按圖施工，且建在山坡旁邊，未同意給予水保完工證明，導致工程延宕。台電不服，向行政法院提起行政訴訟。去年法院判決台電勝訴，新北市府應核定水保計畫。

台電與新北市府4月1日在法院達成和解，新北市府同意近日就發給水保證明。新北市農業局說，市府一直秉持尊重法院判決的一貫立場，雙方達成3點協議，包含台電會送變更書圖、份數為6份、市府同意收到變更書圖3周內完成核定程序。

農業局表示，此次台電送的6份水土保持計畫書，就包含第一次設計的內容與後來變更的部分。4月1日，台北高等行政法院調解決定，經濟部依規定核轉台電6份水保計畫，新北市政府於3周內核定，就是在5月10日前就台電所送的水保變更書圖進行用印核定。

台電表示，待拿到水保核定證明，台電會盡快在年底完成工程，預計明年中就可把核一反應爐內高放核廢移出存放，核一廠就可進行除役工作。