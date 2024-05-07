桃園市停電頻傳狀況，引發地方不滿，副市長蘇俊賓6日直指，桃園4月每日平均停電1.16次，絕非個案！而台電則強調沒有一戶重複停電，停電不等於缺電。但近2天又連續傳出停電事故，6日大園、蘆竹共257戶停電，7日蘆竹1.1萬戶、龍潭2389戶停電。名嘴黃揚明直呼「人人有機會」

民眾抱怨，每天都看到桃園各區輪流停電的新聞，時常擔心何時輪到自己家，越接近夏天電力需求越顯重要，希望台電要「說到做到」，加強人力巡檢可以真正減少停電狀況發生，讓桃園人真正遠離停電惡夢。

對於桃園市4月停電35次的質疑，台電強調沒有一戶重複停電，停電不等於缺電。沒想到，桃園6日下午又傳停電，台電說明這次是航空城包商施工拉斷電桿，造成大園、蘆竹共257戶停電。緊接著，桃園市今天(7日)下午也傳停電，台電公司表示，因為開關故障，下午3時21分導致龍潭區2389戶停電，傍晚5時21分全數復電。這已是繼蘆竹區因民間吊車勾壞輸電線路導致超過1萬餘戶停電後，同日第2起停電事故。

黃揚明今(7日)在臉書轉發關於台電稱「沒有一戶重複停電」的新聞，直呼「人人有機會（停電）...停過就免疫嗎？」

網友表示「小黃卡要蓋章嗎」、「可能要發停電處置小卡」、「台電這公告是想表示停電技術有多精湛嗎」、「台電的回答真讓人傻眼」、「饋線跳脫會選擇，還是小動物會選擇？」、「記得拿號碼牌排隊喔！電不多了，有停電過的不要再排隊了喔」、「沒有一戶重複？是在驕傲什麼」、「那照台電的邏輯，詐騙犯只要不重複騙同一個人就不算詐騙？牛啊」、「大家都有的意思嗎」、「這樣的停法....越說越像分區供電」。