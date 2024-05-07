台灣預拌混凝土第一季市場價格年增率達3.5％，較2023年第四季的年增3％更佳，優於法人預期，有利國產獲利表現。金控旗下投顧研究機構指出，反映住宅房屋市場需求緩和回溫，帶動預拌混凝土價格緩漲，加上國產第二季將認列出售台南土地貢獻每股稅後純益（EPS）約0.8元，估計2024年EPS年增23％、至3.68元。

國產的產品應用廠房及廠辦／商辦及住宅／透天厝／公共工程（交通建設），組成比重為30％、40％、15％、15％；廠房建置與住宅市場需求均對預拌混凝土價格具影響性。法人指出，全台六都第一季房屋買賣移轉棟數年增率28％，大台北房價指數第一季亦明顯年增達8％，顯現市場資金不虞匱乏，打炒房政策僅針對短線買賣之投機客，一般民眾近期購屋態度轉趨正向樂觀。

法人考量2024年持續有新廠房建置與公共工程需求，使高階預拌混凝土價格有所支撐，同時，法人對住宅房屋景氣看法較先前更加正向，將國產目標價提高到59元。外資7日買超國產逾5,000張，為連續兩個交易日加碼。