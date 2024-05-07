睡眠專門品牌LOVEFU與天然植萃香氛品牌PERFUN聯名推出「寵愛計畫｜憶起回味 少女時光」期間限定活動，幫助好眠的配方禮盒，包含LOVEFU明星商品「月眠枕」、搶先體驗的「澎澎雲竹眠眼罩」，及PERFUN熱銷商品「維納斯星辰-舒眠精油噴霧」。

聯名禮盒限量即日起販售至5月21日，適逢母親節感恩月，同時邀請民眾參與「#寵愛計畫」社群活動，只要曬出與母親的合照，分享一段溫暖小故事，即有機會獲得精緻舒眠好禮，活動詳情請見LOVEFU官網。

LOVEFU全新推出春夏限定「竹眠親裸膚寢飾 4 件組｜日出紅 x 朝霧粉」，標準雙人尺寸9160元。（LOVEFU提供／古明弘台北傳真）

LOVEFU同時推出全新春夏限定「竹眠親裸膚寢飾 4 件組｜日出紅 x 朝霧粉」，向法國印象主義大師莫內致敬，以其名作《日出‧印象》為靈感，渲染出「日出紅 x 朝霧粉」的和諧圖案，將藝術融入寢具。

LOVEFU自由雲朵側睡枕，2390元。（LOVEFU提供／古明弘台北傳真）

品牌另一明星商品「自由雲朵側睡枕」，長時間側躺仍能保持膝肩同寬，身體舒適自然提升睡眠品質，讓每個人都能回溫兒時的香甜睡眠。