曾來台開演唱會的「韓國歌神」金長勳與蕭敬騰、任賢齊都有好交情，近日看到花蓮頻頻發生地震，心裡很難過，希望約好友蕭敬騰前往花蓮演出，撫慰災民的心。

金長勳從1991年出道至2010年至今捐款數超過200億韓元，是韓國民眾心中的頭號慈善藝人，據聞他2010年前仍租房住。他長年從事公益，自去年開始，從去年開始為重度殘疾人舉辦一系列巡迴「躺下音樂會」，邀請殘疾人士參加。

金長勳表示，很多韓國人看到花蓮災情，都感到非常傷心，身為亞洲人，有困難時，台灣人跟韓國人都是互相照顧的，這是長期的習慣，很多人都想到台灣幫忙。他與蕭敬騰情同手足，金長勳直言，蕭敬騰是他在亞洲韓國之外唯一親近的人，兩人曾在台灣和韓國一起演出，所以，看到花蓮發生震災，他覺得應該盡其所能，表達對兄弟及花震災民的愛心。

說起兩人淵源，金長勳表示，10多年前到台灣欣賞墾丁春浪表演，意外看到蕭敬騰與樂手演出，透過工作人員表明想認識的意願，從此兩人一直保持聯繫，即便兩人相差25歲，溝通也需透過翻譯，但還是建立起深刻的感情。

金長勳說，他長期從事公益活動，現在正在準備去南極洲舉辦一場環保音樂會，他並透露，如果有機會，也會去問蕭敬騰是否能一起演出，同時也幫大家加油打氣。