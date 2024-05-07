日本引進便利商店即將滿50年之際，日媒共同通信社對國內7家連鎖便利商店實施調查，發現曾以「24小時營業」作為一大賣點的便利商店體系中，已有6400間門市停止全天無休的營業模式。

共同社4月向日本國內7大連鎖便利商店實施調查，除Daily YAMAZAKI拒絕回答外，其餘6間業者均樂意答覆。結果顯示2至4月，6大業者總計55500間門市中，約6400間、相當於11.5％門市縮短營業時間，不再提供24小時服務。

若按照非24小時營業門市占各品牌比率細分，占比最高的是北海道市占率居首的Seicomart，非24小時門市高達87％；主要集中於中部地區的Poplar（ポプラ）也有近80％門市非24小時營業。至於全國規模前三大的7-ELEVEN、Lawon和全家，非24小時門市比率都低於10％。

先前，便利商店透過24小時營業模式瞄準追求便利性的客戶，但面對人手不足、夜間需求減少等社會變遷，各大企業也不得不有所行動。行業龍頭7-ELEVEN指出，根據加盟店自身意願而縮短營業時間的門市較2020年增加逾200間，Lawson也增加約100間。為了緩解人力短缺問題，各大超商也加速引進自助結帳機台，但似乎需要採取更加靈活的措施。

日本的便利商店誕生於1974年5月15日，來自美國的7-ELEVEN在東京都江東區開設第一間門市。由於24小時營業、隨處可見的便利性深入人心，連鎖便利商店在往後50年內不停發展。2019年由於大阪一名7-ELEVEN店長主動縮短營業時間和總公司發生矛盾，便利商店是否應該24小時營業的問題才開始受到大眾關注。