母親節前夕，台中市警察局烏日分局五光派出所日前舉辦感恩餐會，由志工媽媽們大展廚藝，1人帶來1道「手路菜」歡慶母親節。其中1名張姓志工年齡已邁入7旬，自2004年五光派出所落成就是首批警察志工成員，投入奉獻20載，強大服務熱忱令人動容。

烏日警分局五光派出所日前舉辦「歡慶母親節感恩餐會」，警察志工分隊長陳淑貞號召志工姐妹大展廚藝，1人帶來1道「手路菜」，與辛勞的員警大快朵頤，同步歡慶母親節。活動中，烏日警分局分局長尤啓南特地準備康乃馨和蛋糕感謝志工無怨無悔付出，讓現場志工姐妹湧上滿滿的感動，直呼「真是難忘的母親節回憶！」，現場溫馨。

警察志工大多是退休族群或家庭主婦，其中1位7旬張姓志工，從五光派出所2004年落成，就是首批警察志工分隊的成員，投入為民犧牲奉獻的行列，一轉眼已過20載，強大的服務熱忱與毅力令人動容。

志工分隊長陳淑貞說，員警努力維護治安，體恤員警平時勤務繁重，無法準時用餐，或是隨便吃幾口飯就趕著出勤，待返所時便當就涼，於是號召志工姐妹們每人各準備「有媽媽的味道」的家常菜，在所內提前過母親節慶祝活動，讓員警們吃了「志工媽媽」的菜，想起了自己的媽媽，暖了胃也暖了心。

尤啓南表示，警察志工對警察貢獻良多，協助警方宣傳犯罪預防及交通安全宣導，還提供為民服務諮詢功不可沒，並有如自己子女般的呵護照顧同仁。感謝志工平時對派出所無私付出，遇有相關宣導、社區治安座談會議及為民服務等，都有志工身影，有效推展警政工作，成為警方最佳後盾。