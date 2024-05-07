黃品源年初宣布再婚喜訊，7日釋出與俄羅斯籍博士學位古典鋼琴家、老婆艾琳（Alina）合作新歌〈再見小薇〉MV，並首度揭露與艾琳相識、相戀的浪漫過程，加上他們先前赴杜拜拍攝婚紗照時，他靈機一動把珍貴影像記錄成新歌MV，「一來可以紀念夫妻倆的音樂合作，二來更可以把幸福分享給最愛的粉絲。」

他憶起與艾琳在北京餐酒館偶遇，當時餐廳裡剛好有一架鋼琴，他在等待經紀人前來的過程中，突然心血來潮小試身手，沒想到被剛好跟朋友在用餐的Alina注意到，好友們則是拱艾琳也上去彈奏一下，沒想到這段玩笑話居然促成一段良緣。

黃品源當天被艾琳的魅力所吸引，鼓起勇氣詢問是否可以錄影，更因為有禮貌的態度，讓艾琳點頭答應讓他拍下她彈琴影片，促成他們交往的第一緣分。

黃品源近日與俄羅斯籍老婆艾琳合作推出新歌MV。（金立海提供）

他也甜蜜說2人相識後進展神速，完全始料未及，全因他們有許多共同愛好，包括打網球、喜歡藝術音樂等，逐漸培養出了深厚感情，也想跟她一起攜手走下去，更選在艾琳之前歡慶生日時，他下定決心買了鑽戒，在為她慶生切蛋糕當下霸氣告白求婚，「妳願意嫁給我嗎？」艾琳非常感動，隨即答應：「我願意！」氣氛動人，也讓現場友人激動落淚，他感謝上蒼對他們的眷顧，「可以在人生這個階段，還能遇到這樣寶貴的幸福，很感恩。」