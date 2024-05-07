大陸央行連續18個月增持黃金儲備 19:122024/05/07 工商 張漢驊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華爾街見聞APP報導，中國人民銀行（大陸央行）表示，中國4月底黃金儲備7,280萬盎司，3月底為7,274萬盎司，為連續第18個月增持黃金儲備。此外，中國4月外匯儲備32,008.3億美元，前值32,456.6億美元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國本周將發行1,250億美元政府債券 美債市場再遭考驗 我國外匯存底連四月降 央行揭兩關鍵 AI產業首季財報、需求強勁 產能與前景熱 #中國人民銀行 #黃金儲備 #增持 #外匯儲備 #美元 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》外資4月含盈餘匯出逾70億美元 央行進場阻貶 17:092024/05/06 財經 瑞典殷拓私募集團斥資30億美元 收購美資訊諮詢公司Perficient 12:022024/05/06 財經 「股神」巴菲特錢多到滿出來！波克夏擁1890億美元現金創新高 23:142024/05/04 財經 金價漲破2400美元 推升買盤曝光！投資人留意兩大指標 05:002024/05/05 財經 外資4月轉為淨匯出12.96億美元 金管會曝二原因 20:162024/05/06 財經 在岸人民幣收升279基點 攀近一個半月高點 19:012024/05/06 財經 《金融》央行進場調節等因素 4月底外匯存底月減10.81億美元 16:392024/05/06 財經 5／5本周國內外財經焦點》英央行利率決策、台股聚焦2關鍵、外資恐轉淨匯出 18:472024/05/05 財經 《國際產業》EQT砸30億美元 私有化Perficient 11:182024/05/06 財經 新台幣終止連六紅 小貶2.3分、收32.37元 18:382024/05/07 財經 非農就業指數低於預期壓抑美元 亞幣回升帶動經濟 20:042024/05/06 財經 《美股》消息面：趁美元虛！東京又出手；封殺華為 美FCC要國會加錢 10:382024/05/03 財經 《美股》焦點股：給出甜頭 蘋果盤後大漲；Coinbase轉盈 2原因盤後跌 09:282024/05/03 財經 《金融》本周亞洲市場聚焦3件事 外資認低估陸股爆發力 09:282024/05/06 財經 揭「中國衝擊2.0」元兇 《華爾街日報》：人民幣貶值和通縮 11:042024/05/06 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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