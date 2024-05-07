高雄師範大學今天宣布，與墨爾本大學簽訂院級學術合作備忘錄，高師大說在全球化浪潮下，國際學術合作成提升教育品質重要途徑，這次合作不僅是學術交流，更是台、澳之間文化教育一大進展。

墨爾本大學為澳洲第一名校，2024年QS世界大學排名在全球第14，其教育學院在教育領域的排名位居全球前6名，對澳洲和全球的教育政策制定和發展具有重要的學術影響力。

高師大與墨爾本大學簽屬備忘錄中，將建立姊妹校機制，深化人文及語言教育學術研究合作、促進學術活動、推動教師交流講學等，推動教育和人文領域的發展，共同合作推動教育和人文領域的發展，為未來全球教育貢獻力量，帶來更多創新與突破。

備忘錄由墨爾本大學簽屬備忘錄的教育學院副院長Dr. Russell Cross、與高師大校長王政彥代表簽屬，王政彥期許兩校持續展開實質合作，強調兩校合作可望為教育和人文領域提昇更具前瞻和創新之學術動能。

高師大文學院長李翠玉說，此次與墨爾本大學簽訂院級備忘錄，可望強化雙語教育、師資培訓、南島語系研究、原住民文化研究等領域之研究及交流，未來將推動師生交換，建構學聯學制。