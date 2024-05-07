義大利女子穆塔希爾（Ghizlane Moutahir、41歲）日前在倫巴底山谷體驗高空滑索，當她滑行過程中快要抵達終點時，突然在空中停止滑行，女子不斷掙扎，沒想到身上安全帶突然鬆脫，導致她從40公尺高空墜落身亡。

死者穆塔希爾。（圖／翻攝中國報）

此意外事件發生在本月5日中午12時許，地點在義大利北部的比托山谷，41歲女子穆塔希爾與2名姪女一起參加《Fly Emotion》高空滑索活動，該滑索設施高達約230公尺，滑行速度可達每小時120公里，然而當她快抵達終點時突然發生了意外。

目擊者表示，穆塔希爾快滑到終點時突然停在半空中，然後看到她在空中掙扎，突然就直立方式墜落，而非俯臥姿勢。警方表示，當滑索裝置快到終點時，穆塔希爾突然掙扎了起來，疑似因為這樣導致她從安全裝置中滑出墜落。

警消人員獲報後雖然立即趕到現場，然而找到穆塔希爾時發現她已經明顯死亡，警方目前已調閱2名姪女所拍攝的影片，正在調查事故發生原因，「她當時在空中掙扎有可能是因為害怕，也有可能是疾病引發，我們正在等待驗屍結果」。

穆塔希爾和丈夫結婚長達9年，事發當天丈夫因為牙痛沒有參加，第一時間接獲通知時還以為妻子只是不小心受傷，沒想到天人永隔，「我應該要陪在她身邊的」。Fly Emotion公司執行長Matteo Sanguineti對事件表達震驚，強調公司會全力配合司法單位調查。