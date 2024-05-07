郭哲敏的小弟張旭昇今（7）日被新北地方法院裁定續押五天至期滿後，再以書面裁定是否延押。（杜宜諳攝）

涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被交保後新北地檢署提起抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定發回新北地院更裁。新北地方法院今（7）日開羈押庭，基於郭與張有逃亡、串供之虞，且所犯為五年以上重罪，裁定續押五天至期滿後，11日再以書面裁定是否延押。

檢調調查，郭哲敏自2018年起成立多個人頭公司從事地下匯兌，並與親信張旭昇等人經營跨境線上博弈，架設包網平台供賭博業者承租。估計郭地下通匯4年、匯兌金額逾217億元，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，至少獲利16億多元。

郭哲敏在2022年11月檢警發動搜索前搭機離境遭通緝，他潛逃海外藏匿9個月，去年7月在曼谷被泰國警方逮捕，警調去年8月10日押解他返台歸案。去年11月27日，新北地檢署依營利賭博，違反《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴郭哲敏及張旭昇，請求法院從重量刑，並沒收16億多元犯罪所得。

今年4月23日，新北地院裁定郭哲敏、張旭昇分別以5000萬元、30萬元交保，限制出境出海、限制住居，禁止對證人實施恐嚇、騷擾、接觸，另郭哲敏還要接受電子腳環監控。

檢方不服，提起抗告，高院審理後認為，郭、張2人涉犯重罪且罪嫌重大，也有逃亡事實，並有事實足認有勾串共犯、證人之虞，且本案尚有多名證人待調查，且張男曾對證人實施私行拘禁及傷害，經判決有罪確定，新北地院的交保裁定未具體說明2人遵守法官諭知的條件，就可達到原先羈押避免串證的原因，因此撤銷交保處分，發回新北地院更裁。

新北院稍早開庭審理，郭稱他是「被迫」留在海外，海外房產都沒了，柬埔寨護照也已被調查局收走，他跟檢方提到串供證人也不熟，「關我什麼事」，要檢察官不要捕風捉影「用猜的」，希望審判長裁定交保，「我每一庭都會到，連遲到都不會」，會配合合議庭。

合議庭評議後，認為郭哲敏與張旭昇有逃亡、串供、湮滅證據之虞，且所犯為本刑五年以上重罪，裁定續行收押禁見至期滿；由於上次郭與張羈押期限原將在上月28日屆滿，但兩人23日獲裁定交保，此次兩人將續押剩餘5天至本月11日期滿後，合議庭再以書面裁定是否延押。