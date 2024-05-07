馬來西亞吉隆坡市中心存在相當多的高聳的大樹，本週二（7日）蘇丹依斯邁路（Jalan Sultan Ismail），一棵大樹倒塌導致多輛汽車被困，並損壞了一個公車站，造成1人死亡。吉隆坡消防和救援部門（JBPM）表示，警消人員救出了2名被倒塌樹木困住的民眾，護理人員宣布其中1名不幸身亡，而死者年齡為47 歲，另一名受害者是一名26歲男子，目前已經送往醫院救治。
吉隆坡消防和救援局（JBPM）副主任阿敏（Fatta Amin）表示，共有17輛車受到影響，本起意外事件發生在當地時間下午2點19分，隨即4個消防局的人員被派往現場作為急救人員。這起事件同時影響了吉隆坡單軌電車線。電車服務公司表示，由於樹枝砸落在軌道上，受影響區間的班次已經全部停駛。
漢都亞路行動基地（BBP）的緊急服務團隊，連同3個輔助站，即蒂蒂旺沙、敦拉薩路和冼都，都支援部署了消防車，共有27名不同等級的人員前往支援吉隆坡消防和救援局，參與救援行動。
蘇丹伊斯邁路（Jalan Sultan Ismail）位於金三角區，與另外2條繁華的街道所組成，分別是武吉免登路（Jalan Bukit Bintang）、燕美路（Jalan Imbi）及包圍而成，此區四處林立著大型商場丶豪華酒店及餐廳，是全城購物、餐飲熱點丶娛樂重鎮及潮人集中地，猶如香港的旺角、銅鑼灣或台灣的東區。
文章來源：One killed, another injured after tree falls on road, monorail track along KL’s Jalan Sultan Ismail (VIDEO)
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