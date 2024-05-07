以色列開始對加薩最南的城鎮拉法(Rafah)發動空襲，幾小時後哈瑪斯表示，已通知卡達和埃及調解人，接受他們提出的釋放人質提議。「球現在在以色列這邊，」巴勒斯坦組織的一名官員說。

不過，哈瑪斯隨後補充，釋放的33名人質是生者與死者都被列入，因為他們不確定人質的位置。分析師警告，如果哈瑪斯所釋放的人質全是遺體，可能會使以色列人質家屬絕望，轉而支持更更大的軍事行動。

BBC報導，以色列總理納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，哈瑪斯接受的提議「遠未達到以色列的基本要求」，但談判可以繼續進行。

上星期，哈瑪斯代表片面離開埃及談判地點，宣告談判再次破局，以色列隨即對拉法地區發起警告，要當地的巴勒斯坦人撤離，因為接下來就要進行空襲。數萬名難民相信以色列的警告，逃難的人群開始往北。

週一晚上，哈瑪斯發表聲明他們的領導人哈尼亞(Ismaʻīl Haniyya)，已通知卡達總理和埃及情報負責人「批准他們關於停火協議的提議」，隨著哈瑪斯聲明的消息傳開，加薩舉行了慶祝活動。

但一位不願透露姓名的以色列官員表示，哈瑪斯所接受的提議，是埃及提議的「永久停火」版本，這是以色列無法接受的。

《紐約時報》週二報導稱，恐怖組織已明確告訴調解人，他們可以根據與以色列的人質協議第一階段，先釋放的 33 名人質中，但目前尚不清楚這 33 人中有多少人還活著。

這人數與以色列最初要求的也不同，第以色列提出的三階段方案第一階段，是40 名人質，而且指定是弱勢人質：婦女、兒童、老人和病人。而且33人可能並非全部活著，這似乎又是哈瑪斯的反擊動作。